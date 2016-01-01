СГД будет публиковать данные о платящих «минималку»

В следующем году Служба государственных доходов (СГД) раз в месяц будет публиковать информацию о работодателях, которые платят работникам минимальную зарплату или ниже.

Чтобы способствовать безопасности предпринимательской среды, честной конкуренции и добросовестной уплате налогов, с 1 января 2018 года вступают в силу поправки к закону «О налогах и пошлинах», предусматривающие обеспечение публичной информации о таких работодателях.

Согласно исследованию «SSE Riga» о теневой экономике в Балтии, второе место в объеме теневой экономики в Латвии в 2016 году занимали зарплаты «в конвертах» (40%), то есть та часть зарплаты, которую работодатели реально платят, но скрывают от государства.

Исследование показывает, что более маленькие и молодые предприятия чаще участвуют в теневом бизнесе, чем крупные и развитые компании.

СГД полагает, что обнародование информации о работодателях, которые платят работникам минимальную зарплату или ниже, будет способствовать защите прав работников, которые, прежде чем устроиться на конкретную работу, будут осведомлены о рисках.

СГД будет обновлять информацию каждый месяц до 25-го числа.