В капсуле времени памятника Ленину нашли газеты и послания потомкам

Сегодня (7 ноября) в тукумсском музее «Башня замка» состоялось открытие капсулы памятника Ленину. В ней нашли большое количество периодической печати, писем будущему поколению, а также информацию о достижениях советской власти в Тукумском районе, рассказала руководитель музея Лаона Шулца.

В капсуле обнаружили газету «Борьба», 20 экземпляров региональной газеты Тукумского района «Утро коммунизма» и журнал «Звезда», датированный 20 октября 1967 года. Также, в капсулу в свое время положили письмо, обращенное к потомкам и письмо с кратким описанием достижений Тукумского района.

Руководитель музея пояснила, что все документы были размещены в стеклянную банку и металлическую коробку, открыть которую было не так легко. Все материалы сохранились достаточно хорошо и до конца года будут доступны в музее.

Уже сообщалось, что памятник вождю был установлен в Тукумсе на нынешней площади Свободы в ноября 1955 года, а 29 мая 1990 года Тукумс стал первым городом в Латвии, где памятник Ленину был убран.

Капсула была замурована в основание памятника 3 ноября 1967 года. В информации газеты «Утро коммунизма» было указано, что в капсуле находится послание будущему поколению, и что ее необходимо открыть в 2017 году.