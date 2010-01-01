«airBaltic» вложит свыше 5 млн евро в создание академии пилотов

Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» вложит более 5 млн евро в создание академии пилотов, учащиеся которой без предварительных знаний в соответствующей сфере смогут получить необходимые сертификаты для работы пилотами в коммерческой авиации. Об этом рассказал агентству ЛЕТА вице-президент «airBaltic» по управлению полетами Паулс Цалитис.

Идею о такой академии авиакомпания вынашивает уже несколько лет. По словам Цалитиса, это будет профессиональная школа пилотов, которые в дальнейшем смогут работать в «airBaltic». «Мы не будем учить лишь любителей, которые делают это ради удовольствия, а именно коммерческих пилотов непосредственно для нужд авиакомпании с тем, чтобы после завершения обучения они были готовы работать у нас, в «airBaltic«», - сказал вице-президент, добавив, что в настоящее время компании не хватает местных пилотов.

Академия будет создана на основе уже существующей учебной базы «airBaltic» - предприятия «airBaltic Training», которое было учреждено в 2010 году и занимается обучением специалистов, уже имеющих опыт работы в авиации, и уже работающих пилотов.

«Теперь мы расширим сферу учебной деятельности. Мы будем брать неподготовленных кандидатов и с нуля обучать их на таком уровне, чтобы по окончании школы они могли работать в авиакомпании», - рассказал Цалитис.

До конца этого года «airBaltic» планирует заключить договор о приобретении для академии четырех маленьких самолетов для обучения пилотов, а в течение трех-четырех лет количество самолетов увеличится до 15.

Учебные полеты планируется проводить в Лиепайском аэропорту.

До конца этого года «airBaltic» уже намерена объявить первый набор кандидатов в академию. Хотя конкретные критерии отбора пока не разработаны, предполагаются некоторые ограничения, например, по возрасту.

Одновременно компания продолжает переговоры с банками об условиях кредитования учащихся, потому что стоимость обучения будет немаленькой - не менее 60 000 евро. Вначале «airBaltic» планирует обучать около 20 пилотов каждый год, а затем увеличить их число до 100.

Первый курс пилотов планируется набрать уже в первом полугодии 2018 года.