Ашераденс: деньги - не проблема, нужны знания

«Нам нужно готовиться к тому, чтобы стать обществом, основанным на знаниях. В мире сейчас другой валюты нет. Важно, какова идея, что на уме. Деньги - не проблема», - заявил на организованной Dienas Bizness ежегодной конференции «Прогнозы бизнеса» министр экономики Арвил Ашераденс.

Он пояснил, что для хорошей идеи инвестиции всегда найдутся. Латвийские стартапы очень хорошо зарекомендовали себя, в чем министр убедился во время недавнего визита в Силиконовую долину. Министр подчеркнул, что нужно больше инвестировать в инновации и продукты с высокой добавленной стоимостью.

«В относительных цифрах мы инвестируем больше, чем соседи, но, если посмотреть, куда мы инвестируем, я назвал бы это B2 - инфраструктура и «Бентли«. Не инновации, не продукты с высокой добавленной стоимостью», - заявил Ашераденс.

Конференция «Прогнозы бизнеса» проходит в гостинице Radisson BLU Daugava.