Минэкономики предлагает льготы для гастарбайтеров

Министерство экономики предлагает льготы для привлечения рабочей силы из-за рубежа. Предложение относится к более чем 300 профессиям, где ощущается острая нехватка кадров, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Прежде всего, это высококвалифицированные специалисты по информационным технологиям, финансам и медицине.

Кабинет министров предложение минэкономики пока не поддержал и решил продолжить дискуссию.

«Здесь два механизма. Во-первых, [мы] договорились о том, что мы открываем рабочий рынок для лиц из третих стран. Это касается высококвалифицированных работников: врачей, ИТ-специалистов, инженеров. Рынок труда для них открыт, но требования очень высокие. Теперь мы их смягчили. Например, при приеме на работу их зарплата должна была быть не ниже 1500 евро.

Теперь этот порог составит 1200 евро, что привлечет специалистов из-за рубежа»,

- рассказал министр экономики Арвил Ашераденс.