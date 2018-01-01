Депутаты запросили в бюджете 2018 года дополнительно 223 млн евро

Депутаты Сейма предлагают в бюджете 2018 года перераспределить средства в размере 223 млн евро, но правительство может поддержать предложения только на сумму в 2 млн евро, сообщила журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Сегодня Кабинету министров предстоит рассмотреть 57 предложений депутатов на общую сумму 223 млн евро.

В основном они предусматривают выделение дополнительного финансирования из бюджетной программы «Средства на непредвиденные расходы».

Правительство не поддержит ни одно предложение депутатов, предусматривающее увеличение расходов бюджета, подчеркнула министр.

Министры намерены поддержать только предложение Министерства образования и науки увеличить финансирование на обеспечение деятельности школ-интернатов.

Министерства в целом не внесли предложения, которые предусматривали бы увеличение бюджетных расходов.