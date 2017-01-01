Экономист: в следующем года средняя брутто-зарплата в Латвии может достичь 1000 евро

В следующем году средняя брутто-зарплата в Латвии достигнет 1000 евро, прогнозировал на презентации нового экономического обзора «Swedbank» главный экономист банка в Латвии Мартиньш Казакс.

«Если весной мне казалось, что вряд ли это произойдет в 2018 году, (..), то сейчас выглядит так, что в следующем году, к столетию Латвии, средняя зарплата официально будет 1000 евро», - сказал Казакс, добавив, что такое возможно, если в мире не произойдет ничего плохого.

В обзоре отмечено, что развитие экономики Латвии в первые три квартала 2017 года было и обширным, и стремительным - росли экспорт, инвестиции, потребление домохозяйств. Экономическое настроение продолжает улучшаться, а вот кредитование пока вялое.

«Негативные демографические тенденции и вызванный развитием экономики спрос на работников продолжают разогревать рынок труда и наращивать зарплаты. В комплекте с повышением минимальной зарплаты средний рост брутто-зарплаты в будущем году составит около 9%», - говорится в обзоре.

Экономист добавил, что частично рост официальной зарплаты станет результатом легализации, а реальный прирост брутто-зарплаты составит 6-7%.

Рост зарплат опередит рост цен, покупательная способность домохозяйств вырастет. Зарплаты будут тянуть вверх цены, а прирост цен прямого влияния на рост зарплат не окажет. так что «деструктивной спирали цен-зарплат мы не увидим», - говорится в обзоре.