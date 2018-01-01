«Крестьянский Сейм» попросил полмиллиона на содержание мелиоративных систем

«Крестьянский сейм» просит выделить из госбюджета дополнительно по меньшей мере 500 тыс. евро на содержание государственных мелиоративных систем в следующем году, сообщили агентству ЛЕТА его представители.

«Крестьянский сейм» направил министерствам земледелия, финансов, охраны среды и регионального развития, комиссии Сейма по бюджету и финансам письмо с предложением предусмотреть в госбюджете следующего года дополнительно 500 тыс. евро на содержание и эксплуатацию мелиоративных систем государственного значения в 2018 году.

«Крестьянский сейм» напоминает, что, по закону о мелиорации, содержание и эксплуатация этих систем обеспечиваются за средства госбюджета.

«Чтобы землевладельцы вкладывали свои и привлеченные из фондов ЕС средства в содержание и обновление мелиоративных систем, они должны быть уверены, что эти системы будут действовать, отводя воду в мелиоративные системы государственного значения... Дополнительное финансирование - не прихоть или каприз крестьян, это жизненная необходимость, поскольку находящиеся в плохом состоянии государственные мелиоративные системы влияют не только на затопление полей, но и на продуктивность лесов, состояние государственных и муниципальных дорог и затопление населенных пунктов», - подчеркивает председатель правления «Крестьянского сейма» Юрис Лаздиньш.