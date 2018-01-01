Кучинскис: правительство не поддержит предложения, увеличивающие расходы

Правительство не поддержит ни одного предложения к бюджету, направленного на увеличение расходов, заявил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Сегодня правительство рассматривает предложения депутатов и министерств к проекту бюджета 2018 года. Рассматривается 57 депутатских предложений на сумму более 200 млн евро, но правительство поддержит только одно - предложение Министерства образования и науки о предоставлении 2,4 млн евро на работу школ-интернатов в 2018 году.

Комментируя предложения депутата Иманта Парадниекса и Центра по делам демографии, Кучинскис заявил, что они предусматривают выделение средств из бюджета на непредвиденные обстоятельства и поддержаны не будут.

Это касается и предложения представителя СЗК Эдгара Путры о предоставлении средств на системы мелиорации, добавила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, напомнив, что правительство уже ранее решило выделить на это средства.