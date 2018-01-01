Отклонены все предложения о дополнительном финансировании в бюджете 2018 года

Кабинет министров отклонил сегодня все предложения депутатов по дополнительному финансированию в бюджете 2018 года.

Депутаты подали предложений на 223 млн евро, но правительство поддержало лишь предложение Министерства образования и науки (МОН) увеличить финансирование на обеспечение работы школ-интернатов. Для этой цели в 2018 году будет выделено 2,4 млн евро.

На заседании правительства министры действовали согласно предложению министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы - не поддерживать ни одно из депутатских предложений, а по предложению МОН в коалиции была ранее достигнута договоренность.

Не получили поддержки и запросы на финансирование на решение демографических проблем, но правительство договорилось, что этот запрос будет рассмотрен в первом квартале следующего года.

После внеочередного заседания правительства Рейзниеце-Озола выразила надежду, что депутаты по бюджету примут такое же решение, как правительство, и Сейм не внесет в него так называемых депутатских квот.

«Главы фракций обещали, что депутатских квот не будет, и на утверждение в окончательном чтении будут направлены инициативы министерств. Мы рассчитываем, что Сейм учтет это», - сказала министр.