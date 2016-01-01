Сократились поступления банков от выданных кредитов

Латвийские банки за девять месяцев в виде процентов по выданным кредитам получили 361,491 млн евро, что на 2,4% или 9,026 млн евро меньше, чем за девять месяцев прошлого года, сообщила Комиссия рынка финансов и капитала.

Поступления банков от кредитов, выданных немонетарным финансовым учреждениям, составили за девять месяцев 34,4% от всех поступлений, что на 3,9 процентного пункта больше, чем годом ранее (30,5%).

За девять месяцев уменьшились также комиссионные и другие подобные доходы - до 318,131 млн евро, что на 3,6% или 11,724 млн евро меньше, чем годом ранее. Доля комиссионных в доходах банков составила 30,2% по сравнению с 27,1% в 2016 году.

Поступления банков от сделок по торговле финансовыми инструментами составили за девять месяцев 66,987 млн евро, что в 3,2 раза или на 150,756 млн евро меньше, чем годом ранее.

За девять месяцев доходы банков от уменьшения накоплений составили 95,854 млн евро, что на 33,4% или 48,082 млн евро меньше, чем годом ранее.

В целом поступления банков за указанный период составили 1,052 млрд евро, что на 14,6% или 179,521 млн евро меньше, чем за девять месяцев 2026 года (1,231 млрд евро).

В Латвии в конце сентября было 22 банка, в том числе шесть филиалов иностранных банков. С 1 октября филиал «Nordea Bank» в Латвии больше не оказывает финансовые услуги.