В Латвии налоги берут с доходов, которые ниже уровня бедности. Это преступление!

В большей части стран Европейского союза налогами на рабочую силу не облагаются доходы, которые позволяют людям выживать и обеспечивать своих близких. Другими словами, налогами не облагаются доходы, которые ниже порога бедности в стране. «Так происходит везде, кроме Латвии!», - заявил сегодня на ежегодном европейском форуме против бедности руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

В Латвии, по данным Центрального статистического управления, уровень бедности в 2015 году измерялся доходами в 318 евро и ниже на одного человека. "Это просто преступно, что государство собирает налоги даже с той части зарплат, которая ниже этого уровня, - говорит Данусевич.

- В итоге после налоговой реформы в выигрыше будут те, кто получает большие зарплаты.

Неэтично также постоянно позорить компании, нанимающие работников с маленькими зарплатами, и при этом не уменьшать налоговую нагрузку на этих работодателей.

В то же время государственным чиновникам выплачиваются по миллиону евро в год, и эти люди платят точно такие же налоги, что и бедные.

В большинстве стран ЕС, например, в Германии, богатые считают за честь платить более высокие налоги, чтобы не стимулировать рост социальной несправедливости. По данным Евростата, треть нашей страны живет в нашей стране ниже черты бедности, и в Латвии по сравнению с другими странами ЕС - самое большое неравенство в распределении доходов».

Торговцы уверены, что необлагаемый налогами минимум должен быть не менее минимальной зарплаты в стране. Уже в 2004 году, когда необлагаемый минимум был 57 евро, торговцы призывали срочно его повысить. За 13 лет он вырос в итоге только на 3 евро.