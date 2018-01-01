Как налоговая реформа отразится на зарплате: выиграют получатели «минималки»

В 2018 году в зависимости от размера доходов будут применяться разные ставки подоходного налога с населения (ПНН) – 20%, 23% и 31,4% (сейчас 23%) и это повлияет на вашу заработную плату.

При доходах до 1667 евро в месяц (20 000 евро в год) ставка ПНН составит 20 %.

Если ваша зарплата превышает 1667 евро в месяц, то на часть доходов до 1667 евро будет применяться ставка подоходного налога в 20%, а на оставшуюся часть зарплаты выше этой суммы – 23%.

Здесь вы можете рассчитать, как налоговая реформа повлияет на размер вашей зарплаты

Следовательно, если ваша зарплата составляет, например, 1800 евро в месяц, это не означает, что с нее будет удержан налог в размере 23%. С 1667 евро будет удержан налог в размере 20%, а с оставшихся 133 евро – 23%. При этом

все полагающиеся вам льготы в полном объеме будут применяться к той части зарплаты, которая облагается меньшей ставкой ПНН (20%).

При доходах свыше 4583 евро в месяц (55 000 евро в год до уплаты налогов) ставка ПНН за превышающую часть составит 31,4%. Эта ставка практически позволит обеспечить направление части прежнего налога солидарности на платежи ПНН.

Самая большая прибавка – у получателей минимальных зарплат!

Большинство работников от снижения ставки подоходного налога выиграют. Наименьшая прибавка ожидает тех работников, чья заработная плата до уплаты налогов составляет от 900 до 1100 евро (увеличение ежемесячного дохода составит от 7 до 11 евро).

В свою очередь

наибольшую выгоду ощутят получатели минимальной зарплаты, размер которой со следующего года вырастет с 380 до 430 евро.

А те, кто получает до уплаты налогов 500 евро в месяц и не имеет иждивенцев, благодаря снижению ставки подоходного налога будут получать на 22 евро «на руки» больше.

Примерно такую же прибавку получат те, кто зарабатывает 1900 евро в месяц. Это объясняется снижением ставки подоходного налога с населения, которое обеспечивает для получателей средневысоких и низких зарплат одинаковую (в денежном выражении) прибавку к зарплате.

Уменьшение ежемесячных доходов в 2018 году ощутят те, чья зарплата до уплаты налогов составляет не меньше 5065 евро в месяц.

Увеличение необлагаемого минимума для зарплат до 1000 евро

В зависимости от доходов необлагаемый минимум в 2018 году составит от 0 до 200 евро (сейчас максимальный размер необлагаемого минимума составляет 115 евро). Следовательно, чем меньше зарплата, тем больше необлагаемый минимум.

Больше льгот за иждивенцев

Льготу за иждивенца в следующем году планируется увеличить до 200 евро в месяц (сейчас 175 евро), впрочем, нужно признать, что эффект от этого будет незначительным, по сравнению с выигрышем от снижения ставки ПНН.

В этот раз получается так: чем больше льготы, тем меньше облагаемая ПНН сумма и меньше выигрыш от снижения ставки ПНН.

Это приведет к тому, что работники без иждивенцев в денежном выражении будут получать больше, чем получатели такой же зарплаты с иждивенцами.

А поскольку немного вырастут и взносы обязательного социального страхования (с 10,5 до 11% с целью финансирования здравоохранения), может возникнуть ситуация, что получатели небольших зарплат с зарегистрированными иждивенцами ощутят даже некоторое уменьшение ежемесячных доходов, так как общая сумма налоговых льгот будет настолько большой, что ПНН с зарплаты не будет удерживаться вовсе.