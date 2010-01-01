Цены на квартиры в разных регионах Латвии различаются в 10 раз

Цены квартир в столице и регионах различаются более чем в 10 раз, рассказал на встрече клуба профессионалов Латвийской ассоциации недвижимости LANIDA член правления компании «Arco Real Estate» Марис Лаукалейс.

По его словам, если сравнивать Латвию с Литвой и Эстонией, то там разница между столицей и регионами не столь ярко выражена. В ближайших к Риге регионах - Юрмале, Елгаве, Огре, а также в Цесисе и Валмиере - стоимость квадратного метра составляет от 465 до 3500 евро с тенденцией к росту, а в Лиепае и Даугавпилсе эти цифры очень малы - цена квадратного метра не достигает даже 300 евро.

В Резекне отмечен небольшой рост цен, в Даугавпилсе немного выросла активность сделок, что эксперт объясняет тем, что люди, уехавшие за границу на заработки, накопили средства и теперь вкладывают их, потому что купить квартиру по цене 240 евро за квадратный метр выгодно. В других малых городах Латвии цены еще ниже - 85-120 евро.

Новые жилищные проекты развиваются сейчас только в Риге, ее окрестностях и Юрмале. «За пределами столицы проекты на продажу не развиваются, возможно, в будущем появятся проекты для аренды, хотя в некоторых новых проектах в Лиепае, Даугавпилсе и Резекне были сделки даже за 700-1000 евро за квадратный метр», - рассказал Лаукалейс.