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«Lido» расширит ресторан в торговом центре «Origo»

LETA
Фото: Ieva Čīka / LETA

Предприятие общественного питания АО «Lido» инвестирует в расширение своего заведения в торговом центре «Origo» 90 тыс. евро, сообщил председатель правления предприятия Марис Блумбергс.

По его словам, расширение обусловлено спросом со стороны клиентов.

«Из-за большого потока клиентов мы почувствовали необходимость увеличить количество сидячих мест. О возможностях расширения ресторана мы спросили владельцев торгового центра, которые пошли нам навстречу и предложили арендовать расположенные рядом помещения площадью 74 кв.м», - сказал Блумбергс.

Сейчас в ресторане ведется реконструкция, чтобы можно было расширить зал для клиентов. Ресторан при этом продолжает работать.

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