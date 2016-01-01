Теперь будет так: Вид на жительство в рассрочку

В случае повторного запроса вида на жительство (ВНЖ) 5000 евро можно будет вносить в государственный бюджет по частям, предусматривают поправки к закону об иммиграции, поддержанные бюджетно-финансовой комиссией Сейма перед рассмотрением в окончательном чтении.

Получатели ВНЖ смогут внести первый платеж в размере 1000 евро в момент получения ВНЖ, а в дальнейшем платить по 1000 евро в год при регистрации ВНЖ.

5000 евро за повторный ВНЖ должны платить все, кто получил его за инвестиции в недвижимость, основной капитал предприятий и субординированные обязательства банков.

Требование не распространяется на тех, кто получил ВНЖ согласно прежним редакциям закона об иммиграции - до 6 июня 2016 года.

Повторные ВНЖ после окончания срока запрашивают примерно 70% получателей.