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Дочерняя компания Olainfarm вышла на рынок с новыми препаратами

rus.db.lv
Фото: Ieva Čīka / LETA

С ноября в аптеки Латвии, а с декабря и в эстонские аптеки поступят новые препараты SIA LONGGO, дочернего предприятия фармацевтической компании AS Olainfarm, которое производит лекарства на основе натуральных ингредиентов.

Это FarinGospray, FarinGo’s pastilles, FarinGo’s lollipops и GoRespiro. В разработку бренда LONGGO инвестировано 46 000 евро.

В будущем году ассортимент препаратов LONGGO планируется расширить, дополнив его по крайней мере еще четырьмя наименованиями. Также предприятие со своей продукцией намерено выйти на рынки Западной Европы и Скандинавии.

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