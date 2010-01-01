Латвийцы выбирают новые машины; в лизинг

Как показывают обобщенные Swedbank данные, жители Латвии все чаще предпочитают покупать новые автомашины – за первые 9 месяцев текущего года количество приобретенных в лизинг новых авто выросло почти на треть (28%) в сравнении с тем же периодом прошлого года.

В общем количестве приобретенных в лизинг в этом году автомобилей 40% составляют новые машины. Предпочтение по-прежнему отдается универсальным и практичным моделям.

В числе популярнейших приобретаемых в лизинг новых автомашин можно упомянуть Nissan Qashqai, Toyota RAV4 и KIA Sportage.

«Прирост объема лизинговых сделок наблюдается во всех сегментах авторынка, что указывает на продолжающееся улучшение потребительских настроений.

И хотя принято считать, что при покупке автомобиля доминируют эмоции, выбор лизинговой автомашины по-прежнему в основном определяется такими рациональными критериями как техническая комплектация, расходы на содержание и цена.

Из рассказов клиентов видно, что найти подержанную машину нужной комплектации и при этом в хорошем состоянии бывает весьма непросто.

Это один из тех аспектов, которые все чаще побуждают жителей делать выбор в пользу нового авто.

Не менее весомыми аргументами служат заводская гарантия и возможность выбора комплектации, исходя из собственных потребностей. В целом мы видим, что в сегменте новых автомобилей продолжается триумфальное шествие внедорожников, начавшееся еще в 2012 году. Причем эта тенденция наблюдается не только в Латвии, но и в Эстонии и Литве», отмечает Каспар Саусайс, заведующий отделом автофинансирования частных лиц Swedbank.

На вторичном рынке наибольшим спросом пользуются 5-7-летние автомашины

Хотя доля приобретаемых в лизинг новых авто неуклонно растет, большая часть лизинговых сделок по-прежнему заключается на вторичном авторынке. Жители и в этом году чаще всего приобретали автомашины, выпущенные в 2010-2012 годах, неизменно отдавая предпочтение проверенным ценностям – маркам Volvo, Volkswagen и BMW.

В целом данные проведенного Swedbank опроса* показывают, что приобретение автомашины в ближайшее время обдумывает пятая часть (21%) жителей, причем в большинстве случаев речь идет о покупке подержанного авто (17%). Главной причиной служит возраст нынешнего автомобиля, для большей части уже превышающий 10 лет (38%). Далее следуют такие доводы как технические дефекты старой автомашины (16%), большой пробег (12%) и желание менять авто как минимум раз в три-пять лет (12%).

«На улицах крупнейших городов Латвии по-прежнему доминируют такие марки как Volvo, Volkswagen, Audi и BMW, стабильно сохраняющие позиции в сегменте подержанных автомобилей. Анализ данных Swedbank показывает, что автомашина в среднем служит одному владельцу пять лет.

Замену авто нельзя откладывать надолго, так как с годами существенно растут расходы на обслуживание и ремонт,

и наступает момент, когда покупка новой машины становится финансово рациональным решением», подчеркивает Каспар Саусайс.

При выборе автомашины важны год выпуска и расходы

Для жителей Латвии определяющими критериями при покупке автомашины служат марка и год выпуска (69%), мощность двигателя и расход горючего (69%), пробег (при покупке подержанного авто, 55%), цена и ежемесячный платеж по лизингу (53%), а также эксплуатационные расходы (49%).