Курс биткоина снова резко пошел вверх

За день биткоин восстановил 11% из потерянных за выходные 29%.

Курс биткоина в ходе торгов в понедельник восстановился после падения в минувшие выходные. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе сессии курс криптовалюты поднялся на 11%, до $6539. А еще утром в понедельник курс биткоина составлял $5605.

Такой скачок произошел на следующий день после резкого падения на минувших выходных. Тогда биткоин обвалился почти до $5500. А еще за несколько дней до этого, 8 ноября, был зафиксирован рекорд стоимости на уровне порядка $7800.

Аналитики объясняют падение биткоина на выходных тем, что инвесторы начали продавать «классический» биткоин и покупать вместо него Bitcoin Cash, ставший независимой валютой в августе.

Кроме того, негативным фактором стало решение разработчиков криптовалюты пока не переходить на протокол SegWit2x, который увеличил бы скорость осуществления транзакций. Ранее ожидалось, что этот протокол будет введен на прошлой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что курс биткоина за несколько дней обвалился почти на треть.