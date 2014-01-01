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Можно ли в Латвии найти золото?

LETA 1
Фото: Evija Trifanova / LETA

«Если бы законы Латвии разрешали исследование земных недр, мы могли бы взяться за это уже завтра», - говорит живущий в Канаде геолог латышского происхождения Андрей Бите.

«В Латвии мы надеемся найти никель, медь, платину, палладий и золото. Для экономики это было бы огромным вкладом. Можно с уверенностью сказать, что Латвия сразу бы стала очень богатой», - говорит эксперт.

Однако изучению земных недр и поиску в них ценных металлов препятствуют права владельцев земли не только на ее верхний слой, но и на все, что находится под ним, пишет Latvijas avīze.

Разведка полезных ископаемых и их возможная добыча даже включены в Национальный план развития Латвии на 2014-2020 гг., но, к сожалению, за четыре года дальше разговоров дело не сдвинулось.

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