Можно ли в Латвии найти золото?

«Если бы законы Латвии разрешали исследование земных недр, мы могли бы взяться за это уже завтра», - говорит живущий в Канаде геолог латышского происхождения Андрей Бите.

«В Латвии мы надеемся найти никель, медь, платину, палладий и золото. Для экономики это было бы огромным вкладом. Можно с уверенностью сказать, что Латвия сразу бы стала очень богатой», - говорит эксперт.

Однако изучению земных недр и поиску в них ценных металлов препятствуют права владельцев земли не только на ее верхний слой, но и на все, что находится под ним, пишет Latvijas avīze.

Разведка полезных ископаемых и их возможная добыча даже включены в Национальный план развития Латвии на 2014-2020 гг., но, к сожалению, за четыре года дальше разговоров дело не сдвинулось.