FKTK оштрафовала «Meridian Trade Bank» на 889,65 тыс. евро

Как сообщили в комиссии, банк оштрафован за то, что не обеспечил надлежащей системы внутреннего контроля за деятельностью в области управления кредитными рисками.

FKTK приняла во внимание то, что банк уже предпринимает меры по повышению эффективности системы внутреннего контроля, а также ранее не получал замечаний в связи с недочетами в системе внутреннего контроля.

Заплатить штраф «Meridian Trade Bank» должен в течение одного месяца.

Дополнительно к штрафу совет FKTK поручил банку предпринять меры, чтобы в дальнейшем не допускать подобных нарушений. В определенный срок «Meridian Trade Bank» должен подать FKTK план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.