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FKTK оштрафовала «Meridian Trade Bank» на 889,65 тыс. евро

LETA
Фото: Edijs Pālens/LETA

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) постановил оштрафовать «Meridian Trade Bank» на 889 651 евро.

Как сообщили в комиссии, банк оштрафован за то, что не обеспечил надлежащей системы внутреннего контроля за деятельностью в области управления кредитными рисками.

FKTK приняла во внимание то, что банк уже предпринимает меры по повышению эффективности системы внутреннего контроля, а также ранее не получал замечаний в связи с недочетами в системе внутреннего контроля.

Заплатить штраф «Meridian Trade Bank» должен в течение одного месяца.

Дополнительно к штрафу совет FKTK поручил банку предпринять меры, чтобы в дальнейшем не допускать подобных нарушений. В определенный срок «Meridian Trade Bank» должен подать FKTK план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

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