Налоговая ставка для микропредприятий с оборотом до 40 тыс. евро составит 15%

В следующем году ставка налога микропредприятия при обороте 40 тыс. евро составит 15%, предусматривают принятые поправки к правилам Кабинета министров.

Имеющийся бланк декларации и порядок его заполнения предусматривают, что ставка налога микропредприятий 15% применяется, если оборот предприятия за год не превышает 100 тыс. евро, а ставка 20% - если оборот превышает 100 тыс. евро.

С будущего года на часть оборота микропредприятия, превышающую 40 тыс. евро, будет применяться ставка налога 20%.

Также, если количество работников микропредприятия превышает пять человек, к налоговой ставке добавляется два процентных пункта за каждого дополнительного работника или же если работник работает на нескольких микропредприятиях.