Аугулис: Латвия надеется на Россию по вопросам транзита

Латвия активно работает над привлечением грузов из стран Азии и надеется на конструктивные действия России в обеспечении их транзита, подчеркнул министр сообщения Улдис Аугулис во время встречи с с первым заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым.

Во время встречи стороны отметили, что прошедший год в латвийско-российских двухсторонних отношениях был сравнительно активным. Латвия заинтересована во взаимном диалоге, чтобы продолжить работу над решением различных практических вопросов в транспортной сфере, отметил Аугулис.

Он также положительно оценил итоги состоявшегося в августе в Риге 7-го заседания латвийско-российской межправительственной комиссии и подчеркнул необходимость работать над претворением достигнутых соглашений в жизнь.

Латвийские предприятия транзита и логистики активно участвуют в разного формата выставках и форумах, отметил Аугулис. В начале декабря он планирует принять участие в российской Неделе транспорта.

Аугулис выразил желание продолжать развивать сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Латвия готова подписать договор о прямом международном железнодорожном сообщении, добавил он.

Как сообщалось, Титов прибыл в Латвию с визитом для участия в очередных политических консультациях МИД Латвии и России.