Число занятых в госуправлении до 2020 года будет сокращаться ежегодно на 2% - это предусмотрено планом реформ госуправления, одобренным сегодня правительством.

Министерства в сотрудничестве с Госканцелярией подготовят оценку сокращения числа работающих в их ведомствах и до 1 марта 2018 года представят ее Госканцелярии, которая обобщит информацию и до июня 2018 года представит результаты Кабинету министров, постановило сегодня правительство.

В статистику сокращаемых должностных мест можно будет включить также те места, которые были ликвидированы за предыдущие два года.

Как отметили в Госканцелярии, цель реформы - обеспечить сокращение числа занятых в учреждениях прямого госуправления примерно на 6 % или 3000 должностных ставок в течение трех лет.

«Это необходимо, чтобы достичь среднего показателя в ЕС и в дальнейшем не превышать его. Необходимо централизованно установить число сокращаемых должностных мест в каждом ведомстве, учитывая как удельный вес нынешних вакансий, так и общую величину ведомства», - пояснили в Госканцелярии.

Планируется, что Госканцелярия в сотрудничестве с отраслевыми министерствами разработает направляющие линии сокращения числа работников в каждом ведомстве. Они не будут касаться Национальных вооруженных сил и военнослужащих, работников органов госбезопасности и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, должностей на дипломатической и консульской службах в зарубежных структурных подразделениях.

Таким образом, общее число работников, которых коснется сокращение, составляет примерно 50 тыс.

Сэкономленные в результате сокращения работников средства останутся в распоряжении учреждений и будут предпосылкой для повышения зарплат, позволив руководителям привлечь в свою команду экспертов высокого уровня.

До июля 2018 года предстоит сократить количество длительных вакансий в ведомствах, чтобы оно не превышало 5% от количества должностных мест.

В марте 2019 и 2020 года общество будет проинформировано о сокращении числа работников прямого госуправления. До декабря 2020 года предстоит провести надзор за «замораживанием» новых должностных мест.