Предприятие KVV Liepajas metalurgs может быть распродано по частям

Если привлечение инвестора на «KVV Liepajas metalurgs» окажется неудачным, предприятие будет распродано по частям, заявил сегодня после заседания правительства министр экономики Арвил Ашераденс.

В настоящее время администратор неплатежеспособности предприятия отобрал одного потенциального инвестора, который желает протестировать электроплавильную печь. Планируется, что инвестор завершит тест 19 декабря, а затем объявит, будет ли покупать «KVV Liepajas metalurgs».

Ашераденс отказался назвать потенциального инвестора, но отметил, что ранее он уже проявлял интерес к покупке металлургического комбината.

Пока не проверено, может ли инвестор купить «KVV Liepajas metalurgs» - это будет сделано после того, как он выразит готовность к покупке.

Министр добавил, что правительство готово к неудачному сценарию, то есть распродаже предприятия по частям.