При ликвидации Reverta Латвия потеряет около 400 млн евро

Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям ознакомилась с процессом ликвидации Reverta — компании, образованной на базе бывшего банка Parex. По предварительным оценкам, общие убытки государства могут составить около 400 миллионов евро. Комиссия также обратила внимание на необоснованно высокие зарплаты, которые платились в Reverta, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

О том, что сейчас происходит с компанией, Латвийскому радио рассказала ликвидатор Reverta Рута Амтмане.

«Ликвидация компании началась 1 июля этого года, согласно решению собрания акционеров. Один из важных этапов этого процесса — продажа кредитного портфеля. Процесс продажи начался еще до ликвидации, когда был заключен договор с инвестором – компанией Gelvora – после чего началась передача дел. Всего было передано около 4500 тысяч дел, что является очень большим количеством. Поэтому передача была разделена на три части. Последняя часть, которая в количественном выражении была самой объемной, должна была завершиться до 1 ноября. Это было успешно сделано и сделка завершена», — сказала Атмане.

Главный вопрос, задаваемый депутатами – сколько денег из некогда выданных 1 миллиарда 700 миллионов еще может вернуть государство. По словам Владимира Логинова, председателя правления Латвийского агентства приватизации, есть несколько методик расчета. В целом, сумма потерь может составить 300-400 миллионов евро.

«Все убытки от проекта Parex уже включены в дефицит бюджета предыдущих лет, поэтому сейчас эти убытки уже не влияют на бюджет», — добавилл Логинов.

Внимания удостоились щедрые вознаграждения, которые были выплачены теперь уже бывшим членам правления Reverta. Только председатель правления Солвита Деглава за полгода получила примерно четверь миллиона евро.

«Когда годовая зарплата составляет где-то 250 тысяч, премия — еще столько же, то, я думаю, это была одна из наиболее высокооплачиваемых работ. В месяц получалось где-то 41 тысяча», — говорит председатель комиссии Андрис Берзиньш.

Ни ликвидатор, ни представители министерства экономики не смогли назвать точную сумму административных расходов Reverta за последние годы. Поэтому депутаты запросили детальную информацию на следующее заседание, которое состоится весной. Тогда же, очевидно, будут понятны окончательные результаты от ликвидации.

«Весной мы хотим посмотреть на два вопроса: когда поставят точку в процессе ликидации и сколько можно вернуть денег (потому что после ликвидации Reverta останется дочерняя маленькая фирма, которая будет заниматься вопросами, которые сейчас в суде, и так далее)», — заключил Берзиньш.

На данный момент Reverta участвует в шести судебных процессах с бывшими акционерами Parex. В 4 из них она выступает как истец, в двух – является ответчиком. Суммы взаимных претензий исчисляются сотнями миллионов евро. Продолжительность этих судов и возможные результаты - пока не известны.