Latvijas Pasts распродает недвижимость. Цены - от 970 евро

Latvijas Pasts на публичных аукционах с восходящим шагом предлагает 29 объектов недвижимости по всей Латвии. Самая низкая начальная цена земли и идеальных долей здания в Риебиньском крае - 970 евро, а здания и земля в Риге, на ул. Лубанас, предлагаются за 187 000 евро.

На аукцион выставлены два объекта в Риге, шесть в Курземе, девять в Латгале, семь в Видземе и пять в Земгале.

Местоположение, потенциальное использование и цены объектов очень различны. Подать заявку на аукцион можно до 8 декабря.

Latvijas Pasts распродает недвижимость, которая не используется в хозяйственной деятельности. За последние пять лет продано около 60 таких объектов.