Рижская дума выделит «Ригас сатиксме» еще 9,6 млн евро

Депутаты Рижской думы отклонили сегодня предложение оппозиции не выделять предприятию общественного транспорта «Ригас сатиксме» 9,6 млн евро, запланированные в поправках к столичному бюджету этого года.

Депутат Юрис Пуце («Для развития Латвии») заявил, что предприятие не может обосновать выделение этой суммы. Он интересовался также, как долго дума еще продолжит спонсировать «Ригас сатиксме».

Представитель предприятия Байба Барташевича пояснила агентству ЛЕТА, что финансирование в размере 9,6 млн евро предназначено для покрытия убытков за перевозку пассажиров, которым предоставлены льготы.

«Рижская дума предоставляет дотации за перевозку льготных пассажиров по частям, а не одним платежом, потому что количество пользующихся льготами постоянно увеличивается, и точно прогнозировать объем средств нельзя», - сказала она.

Убытки у «Ригас сатиксме» возникают только от выполнения этой социальной функции, и дума покрывает их задним числом.

В этом году «Ригас сатиксме» получило из бюджета самоуправления 97,4 млн евро.

В результате поправок расходы бюджета Риги увеличатся на 1,17 млн евро.