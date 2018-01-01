Комиссия Сейма поддержала проект госбюджета 2018 года

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) сегодня одобрила проект госбюджета 2018 года для рассмотрения в окончательном чтении, в основном придерживаясь в вопросах финансирования решений правительства.

За передачу проекта бюджета на рассмотрение в окончательном чтении проголосовали шесть коалиционных депутатов, против были четыре оппозиционных депутата.

Комиссия одобрила всего несколько предложений, не получивших ранее поддержки правительства. Было рассмотрено около 100 предложений к бюджету и рамкам среднесрочного бюджета на 2018-2020 гг., а также почти 300 предложений к 28 сопровождающим госбюджет законопроектам.

Ранее депутаты предложили в бюджете 2018 года перераспределить 223 млн евро, но правительство одобрило только выделение 2,402 млн евро на обеспечение деятельности школ-интернатов.

Планируется, что в окончательном чтении Сейм рассмотрит законопроект о госбюджете, о рамках среднесрочного бюджета на 2018-2020 гг. и 28 сопровождающих бюджет законопроектов 22 ноября.