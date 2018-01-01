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«Единство» поддержит проект бюджета будущего года

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Lita Krone / LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня получил от парламентской фракции «Единства» заверения в том, что она поддержит проект госбюджета на следующий год, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Сегодня Кучинскис встретился с депутатами фракции «Единства» и обсудил с ними вопросы, связанные с госбюждетом 2018 года.

«После переговоров премьер получил от «Единства» заверения в том, что работа над бюджетом будет конструктивной», - сказал Вайварс.

После исключения из «Единства» Солвиты Аболтини и решения лидера партии Арвила Ашераденса остаться в должности министра экономики Кучинскис выразил надежду на то, что это не скажется на стабильности правящей коалиции и не вызовет проблем с принятием госбюджета 2018 года в Сейме.

Марис Кучинскис Партия "Единство"
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