На реконструкцию Островного моста выделят еще 13 млн евро

Рижская дума сегодня одобрила выделение дополнительных 13 млн евро на вторую очередь проекта перестройки Островного моста. Однако, как отметил представитель думского департамента сообщения Эмил Якринс, вся эта сумма, возможно, не потребуется, сообщили агентству ЛЕТА в думе.

Если проект обойдется дешевле, оставшаяся сумма будет использована для реализации других проектов.

Как сообщалось, расходы на вторую очередь реконструкции моста выросли с первоначально запланированных 17,3 млн евро до 30,26 млн евро.

В сентябре Рижская дума постановила, что вторая очередь обновления моста будет выполнена до 2020 года за 17,3 млн евро с привлечением средств из Фонда сплочения ЕС.

В реконструкцию Островного моста вложено уже более 10 млн евро.