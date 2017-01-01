Чистая прибыль «Латвияс газе» за девять месяцев - 17,5 млн евро

Оборот АО «Латвияс газе» за девять месяцев 2017 года составил 245,373 млн евро - почти на 13% больше, чем за тот же период 2016 года. Нетто-прибыль предприятия сократилась на 3,8% - до 17,5 млн евро, свидетельствует финансовый отчет предприятия, поданный бирже «Nasdaq Riga».

Доходы «Латвияс газе» от продажи природного газа в этом году достигли 244,715 млн евро - почти на 13% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

В третьем квартале 2017 года доходы предприятия до отчисления процентов, налогов и амортизации (EBITDA) упали на 2,9% - до 9,8%. Это вызвано увеличением затрат в связи с открытием рынка газа.

За девять месяцев «Латвияс газе» инвестировало в содержание системы распределения и обслуживание клиентов 5,2 млн евро.

В этом году «Латвияс газе» обеспечило поставку природного газа 424 тыс. клиентов в Латвии и продолжало развивать торговлю газом за пределами страны.

Акции «Латвияс газе» котируются во втором списке биржи «Nasdaq Riga».