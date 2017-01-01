Потенциальный инвестор предлагает за KVV Liepajas Metalurgs 42 млн евро

Названную сумму денег планируется заплатить в срок от пяти до десяти лет. Хотя чиновники пока и не спешать открыть имя инвестора, LETA уже ранее сообщала, что им может быть предприниматель Российского происхождения, гражданин Израиля, миллионер Игорь Шамис.

Г-н Шамис и три года назад, когда продавали имущество завода, был одним из двух главных претендентов, но тогда «Металлург» продали украинскому KVV Group.

Как сообщала передача LNT Ziņas, Шамис был тогда готов купить предаприятие за 120 миллионов евро и это было на 13 миллионов больше, чем предлагала украинская KVV Group. Но, в итоге «Металлург» ушел украинцам потому, что их модель оплаты выглядела более выгодной.

Шамис же сообщал тогда, что первый платеж в размере 16 млн. евро планировалось внести сразу после подписания договора, а всю сумму - в течение десяти лет. По словам российского миллионера на платежи имелась 100%-ная гарантия европейских финансовых организаций.