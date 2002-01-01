С 2002 года партии получили 48,2 млн евро

Политические партии за период с 2002 года в целом получили пожертвований и членских взносов на сумму 48 296 107 евро, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Сбор информации о пожертвования и взносах ведется с 2002 года, когда было учреждено KNAB.

Сумма пожертвований, которые политические партии получили за 15 лет, составила 44 761 378 евро, членских взносов - 3 534 729 евро. Многие из сотен партий уже не существуют, а другие реорганизованы. Одни партии за эти годы получили пожертвования на многие миллионы евро, тогда как некоторые мелкие партии - крошечные суммы в размере одной минимальной зарплаты.

Входящий в нынешнюю правительственную коалицию Союз «зеленых» и крестьян получил пожертвований и взносов на сумму 4 408 387 евро, оппозиционное «Согласие» - 2 536 365 евро, его предшественники Партия народного согласия и «Центр согласия» - соответственно 813 415 и 1 334 732 евро.

«Единству» было пожертвовано 2 782 544 евро, его предшественникам партии «Новое время» - 2 773 096 евро, объединению «Единство» - 908 557 евро, «Гражданскому союзу» - 685 842 евро, «Обществу за другую политику» - 466 222 евро.

Национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) получило в виде пожертвований 657 895 евро, его предшественники - 2 153 670 евро.

Учрежденной в 2014 году партии «No sirds Latvijai» пожертвовано 694 929 евро, Латвийскому объединению регионов - 192 416 евро.

Партия «Для развития Латвии» получила пожертвований на сумму 800 761 евро, «Честь служить Риге» - 224 169 евро.

Латвийской социал-демократической партии за эти годы пожертвовано 2 660 040 евро, партии мэра Вентспилса Айвара Лембергса «Латвии и Вентспилсу» - 95 877 евро.

В соответствии с законом в настоящее время физическое лицо может жертвовать одной партии в течение года сумму, которая не превышает 19 000 евро.