Латвийцам по карману только иностранные интернет-магазины

Более половины или 56% жителей Латвии, делавшие покупки в иностранных интернет-магазинах, покупали одежду и обувь, свидетельствуют данные глобального исследования «Connected Consumer», которое в Латвии проводила компания «Kantar TNS».

Пятая часть опрошенных покупала в иностранных интернет-магазинах товары для красоты, 18% - хозяйственные товары, 17% - компоненты для компьютеров, 15% - мебель, 14% - игрушки, 12% - спортивную экипировку, книги, СD и видеоигры.

Еще 8% респондентов покупали в интернете автозапчасти или садовый инвентарь, 6% - мобильные телефоны, 5% - подарки.

В рамках исследования опрашивалось население более 63 стран во всем мире. В Латвии опрошено было 1000 респондентов.