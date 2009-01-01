6 причин, почему медицинский туризм еще не стал нашей «нокией»

Когда в самый разгар кризиса в 2009 году несколько латвийских частных клиник объединились в «Центр медицинского туризма», об этой отрасли экономики как потенциально прибыльной для Латвии заговорили впервые и всерьез. Примерно 30 миллионов поездок в год – такова приблизительная цифра мирового медицинского туризма. Из них около 70 тысяч пациентов приходится на Германию, еще 30 тысяч – на Израиль. В Латвии иностранный пациент тоже есть: в прошлом году медицинские учреждения, входящие в центр оздоровительного туризма Baltic Care, привлекли 10 795 иностранных пациентов. Каждый четвертый из них был турист из России. Сможет ли Латвия стать центром медицинского туризма в Восточной Европе?

1. Эта отрасль очень молодая

Когда в 2009 году впервые было создано объединение Baltic Care, в которое вошли 8 частных клиник Латвии, то мало кто понимал, что из этого получится.

Помогло Латвийское агентство инвестиций и развития, которое на своей базе рекламировало зачатки медицинского туризма через свои представительства. Спустя год работы оказалось, что пациентов меньше, чем хотелось бы. Например, отличная клиника глазного протезирования Валтерса, которая работает на европейском уровне, получила только одного туриста. А ее руководитель Валдис Валтерс даже сердился – за год работы и такие крохи?

Зато пластическому хирургу Янису Заржецкису, который стал основателем Baltic Care, фантастически повезло.

На тот момент в Латвии его имя было хорошо известно, однако за пределами его уже никто не знал.

Однажды о нем написала одна британская газета. Ее журналисты прилетели в Ригу делать материал о марше легионеров — а в итоге написали о том, что в Латвии есть такой замечательный хирург. После того, как вышла статья, от британских пациентов не стало отбоя.

2. Латвии не хватает узнаваемости

Вряд ли Латвии через 10-20 лет удастся подвинуть две мировые державы по медицинскому туризму – Германию и Израиль. Там индустрия лечения иностранных пациентов складывалась десятилетиями. Если набрать в Google «лечение за границей», то все первые строчки будут заняты рекламой немецких и израильских клиник. Что логично: большие деньги дают больше возможностей для рекламы. Реклама дает новых пациентов, которые приносят деньги.

Первопроходец этой отрасли, а также основатель «Центра медицинского туризма» Марис Ревалдс (глава Veselības centrs 4) считает, что про Латвию, а тем более про уровень ее медицинского сервиса в мире мало кто знает. Он рассказывает о парадоксе: зачастую люди с деньгами едут за помощью в другую страну, будучи уверены, что у нас им такого уровня не предоставят.

Но в то же время у нас работают врачи, востребованные по всей Европе, они выступают на престижных международных конференциях, проводят совместные операции с западными хирургами, их зовут работать в лучшие клиники мира. То есть Латвии банально не хватает узнаваемости на мировом рынке. Наша проблема в очень низкой узнаваемости.

«Слово «Латвия» для иностранцев не излучает уверенность в качестве.

А многие вообще не знают, где она есть, эта Латвия, на карте. Как Словению часто путают со Словакией, Латвию путают с Литвой. Нам говорят комплименты про то, какие в Латвии прекрасные баскетболисты и какая у Литвы красивая столица город Рига. Надо начать хотя бы с этого, простого - маркетинга! Но пока все это мы делаем своими силами» - говорит он.

3. Понять, в чем наша уникальность

С одной стороны, соотношение «цена — качество — скорость» в платном медицинском обслуживании в Латвии превосходные. Если нужно быстро пройти, к примеру, полное обследование организма, то сделать это можно за несколько дней, включая дорогостоящий магнитный резонанс. Однако как показывает практика, люди все равно предпочитают лечиться у своего врача, который находится недалеко от дома. Чтобы в любой момент позвонить ему, проконсультироваться, что-то уточнить. Да и общение на родном языке дорогого стоит.

А вот специализированные услуги, которые можно намного дешевле получить в другой стране – за этом стоит и поехать.

Например, в той же Англии очень ценится латвийская пластическая хирургия – качественно и дешевле на порядок. В Латвию активно едут на бариатрию (похудение за счет сужения желудочно-кишечного тракта или снижения всасывания питательных веществ), лапароскопические, искусственное оплодотворение, стоматологию, платные роды и даже лечение от алголизма.

С последним был даже связан забавный случай. В 2009 году британский бизнесмен Рассел Хьюдж, излечившись в Латвии от алкоголизма, решил помочь своим соотечественникам и основал компанию Aluston Health, которая начала снабжать латвийские частные клиники британскими алкоголиками. Там они проходили детоксикацию или имплантацию дисульфирама (введение в организм препарата, вызывающего отвращение к алкоголю).

Стоимость полного пакета -- 2 тыс. фунтов. Сложно сказать, сколько в итоге британцев избавились от пагубной привычки в Латвии – эта информация была строго конфиденциальна, но сам Хьюдж говорил, что спрос огромный. Мол, в Британии алкоголизм путем имплантации почти не лечат, а в Латвии — отличный сервис и низкие цены.

4. Государство не помогает

По словам Ревалдса, самое элементарное, что нужно сделать срочно - официальные документы на английском языке, которые подтверждают качество медицинских услуг в Латвии. «Наши партнеры - зарубежные клиники нас спрашивают: «Есть ли у вас лицензия или сертификат?«.

Мы объясняем, мол, в нашем государстве лицензирование прекратилось еще в 90-х годах, а сертификация отменена во время кризиса. Мы точно соответствуем всем критериям ЕС, но простите, бумаги никакой нет.

Как после всего этого к нам должны относиться?

А надо ведь простую справку от Инспекции здоровья о том, что мы соответствуем всем необходимым требованиям качества ЕС в сфере медицины. Мы просим ее годами, но никто нам ее так и не дал!»

5. Низкие цены

Как ни парадоксально это звучит, но иностранцы пугаются низкой стоимости лечения в клиниках Латвии. "Вот типичная ситуация. Звонит к нам в клинику американец и спрашивает - сколько стоит у вас операция? Мы отвечаем: 5-6 тысяч евро. - рассказывает Ревалдс. - Он говорит: я не спрашиваю, сколько стоит консультация, я спрашиваю про операцию. Мы говорим: это стоимость операции! И все, он пропадает навсегда. Почему?

Просто он ни за что не верит, что так дешево можно сделать качественную операцию", - рассказывает эксперт.

Ревалдс уверен: ценовая политика латвийских клиник никак не способствует привлечению иностранных пациентов. "Когда иностранный пациент узнает о низких ценах, то он сразу же думает так: раз такие низкие цены, значит, и качество соответствующее. И едет лечиться в Германию и Израиль.

6. Конкуренты не дремлют

Речь в первую очередь о соседних странах – Литве и Эстонии, которые конечно же, тоже заинтересованы в привлечении иностранного пациента. А для того же британца часто неважно, в какую из балтийских стран ему поехать. Где в итоге окажется качественней и дешевле, туда и поедет. И даже россияне, для которых Латвия среди балтийских республик всегда была на первом месте, в последнее время все чаще обращают взор на литовский Друскининкай или эстонскую Пярну.

Представители отрасли по этому поводу говорят, что бороться с соседями нет смысла, надо искать отдельные ниши. Если литовские курортные комплексы уже во многом обгоняют латвийские, то нашим просто надо искать свою специализацию. Тогда Балтию в той же Европе станут рассматривать как лучшее место в Восточной Европе для медицинского туризма.