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Пройдет традиционный «Смотр лучшего латвийского вина 2017»

Русский TVNET
Фото: Пресс-фото

21 ноября в 15:00 и в 17:30 в ресторане гостиницы «Pullman Riga Old Town» состоится традиционный «Смотр лучшего латвийского фруктового и ягодного вина 2017»!

На мероприятии будет возможность встретиться с 12 виноделами и продегустировать более 90 сортов фруктового и ягодного вина и сидра.

В этом году в смотре примут участие: Smilškalni; Līgatnes Vīna Darītava; Durbes Veltes; Aizputes Vīna Darītava; Lubānas vīnotava; Jokas; Zilver vīndarītava; Tērvetes vīni; Muižas Vīns; Vīna ceļš; Mazsālijas; Tēviņu Mājas vīns.

Вход с 18 лет.

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