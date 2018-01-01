Сколько часов нужно на декларирование и уплату налогов?

По благоприятности налоговой системы для предпринимательства Латвия занимает 13-е, Эстония - 14-е, Литва - 18-е место среди 190 стран мира, показало новое исследование «Paying Taxes 2018» международной аудиторской компании PwC и Всемирного банка.

По данным исследования, для декларирования и уплаты налогов среднему предприятию в Литве требуется 109 часов - меньше, чем в среднем в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (161 час). В Латвии времени на это требуется больше (168 часов), в Эстонии - меньше (всего 50 часов).

Первые три места по благоприятности налоговой системы в мире в этом году заняли Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Гонконг.