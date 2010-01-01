Ашераденс: в следующем году платеж по КОЗ для большинства уменьшится на 10%

С 1 января 2018 года у большей части общества платеж по компоненту обязательной закупки (КОЗ) уменьшится на 10%, заявил после заседания правительства министр экономики Арвил Ашераденс.

Сегодня правительство поддержало проект распоряжения об уменьшении основного капитала АО «Latvenergo» на 454,4 млн евро за счет выкупа обязательств по КОЗ.

Министр пояснил, что решение правительства предусматривает уменьшение выплат по КОЗ для предприятий и частных лиц уже с января 2018 года. Планируется экономия государственных финансов в размере 262,06 млн евро, а затраты потребителей будут уменьшены на 716,47 млн евро.

Общее уменьшение затрат на КОЗ составит 29%, а для домохозяйств не менее 8%.

В 2016 году затраты на КОЗ составили 237 млн евро, в этом году - 260 млн евро, в следующем году они составят 187,9 млн евро. Это повлияет на рынок электроэнергии, конкурентоспособность предприятий повысится, экономическая среда станет более привлекательной, сказал министр.

Предполагается, что с 2018 года средний платеж по КОЗ уменьшится с 26,79 до 25,79 евро за мегаватт-час (MWh), а в 2020 году - до 24,92 евро за MWh. С 2018 года для энергоемких промышленных предприятий будет обеспечена еще более низкая ставка КОЗ - до 6,31 евро за MWh.

«Решение правительства является одним из важнейших шагов, вносящих вклад в народное хозяйство. Нужно также ограничить те из выданных разрешений, которые не выполняются», - заявил премьер-министр Марис Кучинскис.