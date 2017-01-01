Вино по-латвийски: вместо винограда рябина, одуванчики и... дубовые листья

В третий раз в Риге прошел «Смотр лучшего латвийского фруктового и ягодного вина 2017». Участников с каждым разом все больше, а разнообразие представленных вин — все богаче. Что сегодня предлагают латвийские виноделы?

На этот раз они привезли в столицу более 90 сортов фруктового и ягодного вина, сидра и бренди из... каких только ягод тут не было — вишня, смородина, малина, клюква, арония, цидония, рябина, а еще ревень, яблоко, слива, сирень, одуванчики (которыми уже почти никого не удивишь) и... дубовые листья. Да-да, из них тоже делают вино.

Производит его Джон Браун из-под Лимбажи. Сам он из Англии, но родители — из Латвии. 18 лет назад решил сюда переехать, и сначала в качестве хобби занялся производством ягодного вина по рецептам, которые сохранила еще его мама. Сегодня же он известен благодаря нетрадиционному подходу к винам. Чего стоит его алкогольный напиток из дубовых листьев. Их сбором в лесу (вдали от трассы) занимается всего один человек, и труд этот не самый легкий. Затем листья помещают в бочку, заливают водой, добавляют чуть сахара и ждут. Кажется все просто, но скорее всего производитель не до конца рассказывает свой секрет. Кто покупает столь уникальный продукт? Например, дорогие рестораны.

Виноделы Янис и Рейнис Зилверсы из Сигулды кроме вина из ягод решили делать еще и яблочный бренди, а чтобы было эффектно, поместили в бутылку целое яблоко. Как это сделать? Просто бутылку надо надеть на яблоко еще в процессе роста, тогда оно растет прямо внутри. Производители рассказали Русскому TVNET, что из трех лишь одно такое яблоко вырастает пригодным к дальнейшему использованию. Не удивительно, что такого бренди получается не более 200 бутылок в год. Ну а стоит такое удовольствие порядка 30 евро.

FOTO: Русский TVNET

Тем временем винодел Гунар Славинскис из винодельни Mazsālijas решил заняться не только ягодным вином, но и сделать целую линейку яблочного бренди — разной крепости и с различными добавками. И назвал все это «гуньяк», потому что технология используется коньячная, но раз напиток не из провинции Коньяк и называться так не может, то Гунар добавил к названию первую букву своего имени. Кстати, у дегустационного стола Гунара всегда было много довольного народа. Очевидно, гуньяк в этом году удался.

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Русский TVNET пообщался и с виноделом Сандрисом Лайзансом из-под Тервете. Он рассказал, что еще недавно ягодное вино было лишь хобби, разве что Abava удалось хорошо развернуться. Но в последнее время все больше это занятие становится бизнесом. И это при том, что ягоды, собранные в июле-августе, лишь в апреле-мае могут попасть на стол потребителей. «Удивительно, у нас есть традиции приготовления домашнего вина, но нет культуры его пития, в то время как нет традиций приготовления домашнего пива, но есть традиция его употребления», - отметил Сандрис. В своей винодельне «Tērvetes vīni» он, например, один из немногих делает сухое вишневое вино, в то время как многие к вишне предпочитают добавлять сахар. Почему? Потому что этого просит рынок. Любителей сухих ягодных вин пока мало. При этом Сандрис признал, что ягоды в Латвии таковы, что абсолютно во всех местных винах приходится контролировать уровень кислотности и сахара. Без этого не обойтись.

Сегодня винодельни большей частью зарабатывают на сельском туризме, также понемногу продают свое вино в небольших рижских магазинах, кому-то удается выйти на большие торговые сети, чтобы выставлять товар на специальных стендах местной эко-продукции, многие предлагают свою продукцию на ярмарках, в том числе и постоянных, таких как в Квартале Калнциема. Средняя цена вопроса - 6-12 евро.

Какой напиток признан лучшим в этом году? Вино из сирени от Cremon vīna darītava. Его выбрали посетители смотра. В голосовании HoReCa победило полусладкое вино из цидонии от Durbes Veltes, где винодел - женщина, она единственная представляла слабый пол на этом вечере.

Кстати, напоминаем, что употребление алкоголя все-таки может негативно сказаться на вашем здоровье. Во всем надо знать меру! И в ягодных винах тоже!