Руды металлов и алмазы в Латвии: что мешает их добывать

Старту горнодобывающей промышленности в Латвии мешает не нехватка потенциальных инвесторов, а неспособность государства за многие годы подготовить поправки к нормативным актам.

Таков вывод дискуссии, проведенной Латвийским агентством инвестиций и развития в сотрудничестве с министерствами экономики и охраны среды.

В Латвии не добываются руды металлов и алмазы, хотя проведенное в прошлом веке геологическое исследование показало, что на большой глубине ценные ресурсы имеются.

Это железные руды, марганцевые, урановые руды, руды цветных металлов - кобальт, никель, цинк, медь,

но для оценки возможностей их добычи требуется исследование. По латвийским законам, любые геологические работы прямо зависят от владельца земли, и с ним требуется соглашение.

В 2015 году интерес к разведке месторождений и потенциальной добыче в Латвии проявило канадское горнодобывающее предприятие Inventus Mining Corp. Однако за два года изменения к нормативным актам так и не приняты. Латвия испытывает терпение инвестора, а ведь в случае успешной разведки месторождений это были бы миллионные инвестиции и новые рабочие места.