С 1 января НДС на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи составит 5%

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предусматривающие сниженную ставку НДС в размере 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи.

Сниженная ставка НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи будет применяться в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Рассматривая этот законопроект, Сейм отклонил предложения депутатов изменить или расширить применение сниженной ставки НДС на хлеб, свежее мясо и рыбу, молоко, сливочное масло и другие молочные продукты, а также на услуги общепита и на компенсируемые медикаменты.

По закону, в Латвии применяется одна сниженная ставка НДС в размере 12%. Она применяется к поставкам специального питания для младенцев. На остальные продукты питания применяется стандартная ставка НДС в размере 21%.

Министерство земледелия считает, что снижение НДС будет способствовать развитию отрасли овощеводства и садоводства и легальному обороту этой продукции на рынке.