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Зарплаты чиновников будут публиковаться раз в месяц

LETA
Заседание Сейма | Фото: Edijs Pālens / LETA

Сейм сегодня поддержал предложение депутат Инта Далдериса дополнить закон нормой, обязывающей раз в месяц публиковать зарплаты должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений с указанием имен и фамилий.

Далдерис подал это предложение к поправкам к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

Он предложил публиковать эти данные ежемесячно на сайте учреждения, где они должны быть доступны не меньше восьми лет. Кабинет министров установит учреждения госуправления, их должностных лиц и работников, информация о которых не подлежит обнародованию из соображений госбезопасности.

Сегодня Сейм не закончил рассматривать этот законопроект, голосование по нему в окончательном чтении предусмотрено завтра.

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