Зарплаты чиновников будут публиковаться раз в месяц

Сейм сегодня поддержал предложение депутат Инта Далдериса дополнить закон нормой, обязывающей раз в месяц публиковать зарплаты должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений с указанием имен и фамилий.

Далдерис подал это предложение к поправкам к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

Он предложил публиковать эти данные ежемесячно на сайте учреждения, где они должны быть доступны не меньше восьми лет. Кабинет министров установит учреждения госуправления, их должностных лиц и работников, информация о которых не подлежит обнародованию из соображений госбезопасности.

Сегодня Сейм не закончил рассматривать этот законопроект, голосование по нему в окончательном чтении предусмотрено завтра.