«Dzintars» откроет магазин на территории центра отдыха «Lido»

Предприятие по производству парфюмерии и косметики АО «Dzintars» начинает сотрудничество с сетью общественного питания «Lido», и 29 ноября на территории центра отдыха «Lido» откроется новый магазин «Dzintars», сообщили представители предприятий.

В будущем «Lido» и «Dzintars» планируют развивать совместное движение за здоровый образ жизни, поддерживая натуральную продукцию.

"Мы забыли про свою индивидуальность, одеваемся в основном в одинаковую одежду, в пищу употребляем одинаковые нездоровые продукты. Большая часть товаров производится по одинаковой модели и технологии, руководствуясь едиными законами коммерции.

Все меньше внимания уделяется качеству и оригинальности продукта, и это происходит не только в индустрии красоты,

- сказал председатель правления "Dzintars" Илья Герчиков. - "Dzintars" в своей деятельности не ставит в приоритет приемы коммерции и другие модные тенденции. В разработке косметики мы используем натуральное сырье. Наше сотрудничество с сетью общественного питания "Lido" закономерно. Мы за истинные ценности".

«Dzintars» до конца года планирует увеличить свою латвийскую розничную сеть в Латвии до 50 магазинов.