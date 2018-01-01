Сейм принял план среднесрочного бюджета; обещают уменьшить неравенство

Сейм принял сегодня план среднесрочного бюджета на 2018, 2019 и 2020 годы, в который входят обязательства уменьшить неравенство, увеличить минимальную зарплату, обеспечить финансирование на государственную безопасность в размере 2% от ВВП, способствовать взиманию налогов.

Закон поддержали 58 депутатов, против голосовали 35, депутат Эдвард Смилтенс воздержался, а Ингуна Рибена (ВЛ-ТБ/ДННЛ) не участвовала в голосовании.

В законе установлены принципы фискальной политики и приоритетные направления развития: укрепление обороноспособности, содействие устойчивому и сбалансированному развитию экономики за счет введения нулевой ставки на реинвестированную прибыль, снижения налогов на рабочую силу, увеличения финансирования на медицину, демографию и дороги. Третий приоритет - уменьшение неравенства доходов населения за счет повышения минимальной зарплаты и дифференцированной ставки подоходного налога с населения.

Прогноз ВВП в фактических ценах составляет 28,36 млрд евро на 2018 год, 29,98 млрд евро на 2019 год и 31,66 млрд евро на 2020 год.

Резерв фискального обеспечения на 2018 год составляет 0,1% от ВВП, на 2019 год не создается, на 2020 год - 0,1% от ВВП.

Максимально допустимые расходы государственного бюджета на 2018 год составляют 7,58 млрд евро, на 2019 год - 7,89 млрд евро, на 2020 год - 8,33 млрд евро.