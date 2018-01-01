Реформа налогов: Получателей гонораров ждут изменения

Сейм в окончательном чтении принял целый ряд важных поправок к закону «О подоходном налоге с населения» и закону «О государственном социальном страховании», которые с 1 января следующего года коснуться в том числе и получателей и плательщиков авторского вознаграждения. Налоговая реформа предусматривает не только изменение категорий оправданных расходов получателей авторского вознаграждения и повышение их процентного порога, но и уплату взносов социального страхования заказчиком работы, а также другие важные поправки.

«Одним из важнейших нововведений, которое обязательно должны учитывать получатели авторского вознаграждения, является изменение прежнего порядка уплаты обязательных взносов государственного социального страхования.

Впредь взносы будут обязаны платить не только получатели авторского вознаграждения, но и заказчики работ.

Размер взносов, которые должен будет из своих средств вносить заказчик авторской работы и которые будут направляться на страхование государственной пенсии получателя авторского вознаграждения, впредь будет составлять 5% от суммы договора авторского вознаграждения», - отмечает эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

Изменения коснутся и получателей авторского вознаграждения. Так, ставка обязательных взносов государственного социального страхования с нового года повысится на 1% и составит 32,13% от суммы договора.

Повышение процентной ставки обусловлено изменениями в законе «О финансировании здравоохранения», предусматривающими введение нового вида социального страхования, а именно, страхования здоровья. Планируется, что эта часть налога будет направляться на обеспечение услуг здравоохранения. Тем не менее, получатель авторского вознаграждения и впредь сможет не производить взносы социального страхования, если в момент получения авторского вознаграждения он одновременно будет трудоустроен у заказчика работы на хотя бы минимальную зарплату.

«Хотя на начальном этапе изменения в порядке уплаты взносов социального страхования, скорее всего, будут вызывать недовольство среди заказчиков и ис

полнителей работ, их цель – обеспечить оптимальные социальные гарантии для лиц, имеющих такого рода трудовые отношения. По данным Службы государственных доходов, каждый месяц авторское вознаграждение в Латвии получают в среднем 9 434 работающих,

и лишь 737 из них платят обязательные взносы социального страхования, причем большинство (83%) делают взносы исходя из минимальной зарплаты. Поэтому поправки к закону направлены на то, чтобы увеличить число получателей авторского вознаграждения, за которых платятся взносы социального страхования», - поясняет Эвия Кропа.

Изменится также ставка подоходного налога с населения, применяемая к платежам авторского вознаграждения. Так, с 1 января 2018 года доходы от всех видов авторского вознаграждения будет облагаться налоговой ставкой 20%. Общая сумма общего годовой облагаемого дохода будет определяться при подаче годовой декларации о доходах и, в случае необходимости, будет произведен перерасчет подоходного налога с населения.

Для доходов до 20 004 евро в год ставка налога составит 20%, а для превышающей части – 23% или даже 31,4%.

Кроме того, в рамках налоговой реформы изменятся также категории оправданных расходов для получателей авторского вознаграждения и будет повышен их лимит, отчисляемый от суммы авторского вознаграждения до расчета подоходного налога с населения. Так, за создание архитектурных, музыкальных, аудиовизуальных, хореографических, театральных произведений и произведений визуального искусства, а также за создание открытий, изобретений, промышленных образцов и дизайн-проектов размер оправданных расходов впредь составит 50% от суммы авторского вознаграждения, а для авторского вознаграждения за литературные труды, в том числе труды, созданные, выпущенные, исполненные или иным образом использованные в печати и других средствах массовой информации, - 25%. Для других авторских работ оправданные расходы не предусматриваются.