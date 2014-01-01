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Основной капитал Latvenergo уменьшили до 834,3 млн евро

LETA
Крупнейшими налогоплательщиками в энергетической отрасли в 2014 году стали «Latvijas Gāze» и «Latvenergo» | Фото: Lita Krone / LETA

Акционеры энергетической компании «Latvenergo» в пятницу на внеочередном собрании одобрили уменьшение основного капитала предприятия на 454 412 749 евро - до 834 302 243 евро. Об этом говорится в сообщении компании бирже «Nasdaq Riga».

Уменьшение основного капитала осуществлено на основе утвержденного правительством распоряжения о выкупе обязательств по компоненту обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии.

29 августа Кабинет министров одобрил частичный выкуп у «Latvenergo» будущих обязательств по КОЗ в отношении принадлежащих компании электростанций - Рижской ТЭЦ-1 и Рижской ТЭЦ-2. Это решение было одной из разработанных Минэкономики комплексных мер по развитию рынка электроэнергии, направленной на сокращение КОЗ.

Для реализации этого решения необходимо было в установленном объеме уменьшить основной капитал предприятия.

Latvenergo
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