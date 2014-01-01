БАТЛ бъет тревогу: из-за потери российских грузов Латвия потеряла десятки миллионов евро

За девять месяцев этого года латвийская экономика из-за неполученных российских транзитных грузов потеряла около 50 млн евро, сообщила президент «Балтийской ассоциации - транспорт и логистика» (БАТЛ) Инга Антане.

В начале года представители Российских железных дорог подтвердили входящим в БАТЛ предприятиям отправку грузов нефти и угля через Вентспилсский порт в размере 90%, однако в сентябре они составили всего 5%.

БАТЛ призывает Министерство сообщения и правительство Латвии действовать, чтобы снизить риски для экономики и занятости,

которые может вызвать стратегическое решение правительства России направить свои грузы через российские порты.

«Статистика день ото дня становится острее и неумолимо обозначает подлинные изменения в транзите. На данный момент в ситуации победителем будет тот, кто сможет принять быстрые и стратегически важные решения. Первое домашнее задание - повысить конкурентоспособность Латвии. Это значит, например, отказаться от увеличения платы за железнодорожную инфраструктуру с нового года, которое поместит Латвию в число лидеров среди стран ЕС с самой высокой платой.

Если мы не можем прийти с Россией к компромиссу в сохранении российских грузов на межправительственных переговорах, то мы должны сделать все возможное, что в смысле расходов транзит с использованием Латвийской железной дороги стал привлекательным для других регионов.

Увы, наши партнеры в Белоруссии и других странах указывают на нашу низкую конкурентоспособность в этой сфере», - пояснила Антане.

По данным БАТЛ, в сентябре 2017 года общий грузооборот трех крупнейших латвийских портов составил 4,5 млн тонн, что на 16% меньше, чем в сентябре 2014 года. Объем переваленных грузов угля сократился примерно на 10%.

В сентябре БАТЛ подала премьер-министру, министрам сообщения, экономики и финансов и совету ГАО «Латвияс дзелзцельш» разработанный экспертами и предприятиями отрасли план действий с призывом срочно начать действовать, поскольку переговоры с Минсообщения зашли в тупик.

БАТЛ не разделяет мнение Минсообщения о том, что ситуация в отрасли стабильная, и никакие дополнительные меры для ее спасения не нужны.

БАТЛ представляет ряд работающих в Вентспилсском порту предприятий отрасли транспорта и логистики: АО «Ventbunkers», AО «Ventspils tirdzniecibas osta», AО «Kаlija parks», AО «Latvijas naftas tranzits», ООО «Noord Natie Ventspils Terminals», AО «PKL Flote», ООО «Ostas flote», ООО «Mineral-Trans-Serviss», AО «Baltic Coal Terminal», ООО «Seastar» и AО «Baltijas ekspresis».