Курс биткоина превысил 9000 долларов

26 ноября курс криптовалюты Bitcoin превысил отметку в 9000 долларов, сообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах.

Курс криптовалюты достиг отметки в 9043,19 доллара в 7:14 UTC и продержался на этом уровне минуту.

По состоянию на 13 часов (латв.), биткоин торговался по 8937,48 доллара.

В начале ноября биткоин впервые в истории преодолел отметку в 7000 долларов. Однако 13 ноября криптовалюта подешевела почти на 30 процентов. Ее курс восстановился и продолжил расти уже 15 ноября.

Волатильность биткоина Bloomberg связывает с повышенным вниманием регуляторов разных стран к этой криптовалюте и с интересом к ней со стороны банков и инвестиционных фондов.