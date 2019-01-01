Строительство Rail Baltica: Где взять 13 тысяч рабочих?

Строительство скоростной железнодорожной трассы Rail Baltica от Таллина до Варшавы, начнется в 2019 году, а завершить железнодорожную инфраструктуру планируется в 2026-м. Для реализации проекта в Балтии потребуется 13 тысяч работников, а сам он обойдется в 5,8 млрд евро, на 2 млрд больше, чем предполагалось поначалу.

От вокзала до аэропорта за 9 минут

«Строительные работы начнутся в 2019 году на территории Рижского центрального вокзала, – рассказала Latvijas Avīze исполнительный директор и член правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail Байба Рубеса. – Если считать с сегодняшнего дня, топримерно через четыре года и эта станция, и станция в Рижском аэропорту будут закончены.

Все идет в установленном порядке, сначала станции и только потом рельсы.

Строительство будет продолжаться не менее шести лет, и с этим жителям придется считаться.

Реально сесть в поезд и приехать из пункта А в пункт Б можно будет только в самом конце – в 2026 году. От Рижского центрального вокзала до аэропорта можно будет добраться за 9 минут. Думаем, что цена будет около 4 евро».

Затраты увеличились из-за дополнительных участков

Сначала финансирование Rail Baltica планировалось в 3,8 миллиарда евро, но сейчас сумма выросла на 2 милиларда. Почему?

«Изменился объем, появились новые участки пути на протяжении более 100 километров, – объясняет Рубеса. – Туда включена и ветка между Каунасом и Вильнюсом, а также маршрут Рижский центральный вокзал – аэропорт «Рига», которые изначально не планировалось. Многие отрезки идут через города, что тоже увеличивает расходы. В том числе и тот, что идет через Ригу. Надо сказать, что столица Латвии – один из самых важных, основных, сложных и богатых возможностями пунктов. Железнодорожная линия идет и через Саласпилс, это тоже новый пункт. Нужно уделить большое внимание развитию этого отрезка.

5,8 миллиардов – это огромные инвестиции в балтийские страны. Такие суммы в нашей экономике появляются не часто.

Должно быть равномерное распределение между всеми сторонами, чтобы каждая страна получила свою выгоду. Без поддержки Евросоюза это было бы невозможно».

Где взять рабочих?

Что и говорить, проект грандиозный. И вопрос в том, хватит ли в странах Балтии квалифицированных рабочих?

«В нашем коллективе уже сейчас не только латыши, у нас разносторонняя команда, – говорит Рубеса. – Есть специалисты из Эстонии, Литвы и Франции. Национальность не преграда, потому что управление можно сравнить с паутиной, которую по ниточке надо связать вместе. Чтобы реализовать Rail Baltica, необходимо привлечь экспертов по планированию из разных отраслей. Нужны юристы, экономисты, археологи, землемеры, оценщики земли и ряд других специалистов. Я считаю, что

это будут золотые времена для представителей этих профессий во всех трех странах.

Конечно, надо говорить и о строительстве. В странах Балтии в целом понадобятся 13 тысяч работников этой отрасли. Ни в Латвии, ни в Эстонии и Литве столько специалистов нет. Потенциальным поставщикам (услуг – перевод Freecity.lv) нужно думать о том, где и как найти работников.

Хочу отметить, что мы разработали свои минимальные критерии закупки.

И поставщикам, и субподрядчикам нужно будет их учитывать и принимать во внимание.

В них включены и критерии качества, и критерии безопасности, за соблюдением которых мы будем строго следить. Стоит отметить, что основной язык проекта – английский, поэтому работникам надо его знать».